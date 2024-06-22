شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية تعقد بنظام الكتاب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تعقد بنظام الكتاب المفتوح، حيث وجهت المديريات التعليمية خلال الأيام الماضية بالتأكد من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

وكتيب المفاهيم والذى يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به، لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أى لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش، وهدف كتيب المفاهيم توفير القواعد والقوانين التى يجب على الطالب حفظها لاستخدامها فى إجابة بعض الأسئلة فهو وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة، حيث أن كتيب المفاهيم امتداد لكون الأسئلة والامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.