شكرا لقرائتكم خبر عن السبت فتح باب الترشح لصندوق تكافل الصحفيين ولمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابه الصحفيين فتح باب الترشح لانتخاب (6) أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين السبت المقبل و لمده 3 ايام.



وأشارت النقابة إلى أنه على من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني، وذلك ابتداءً من يوم السبت 13 يوليو 2024م، ولمدة 3 أيام، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

وحددت النقابة مواعيد الترشيح أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا)، وتكون التنازلات والعون يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا)،ويتم إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.

