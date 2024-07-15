دُرة الحضارة.. 23 صورة ترصد المتحف المصري الكبير "أحد أعظم الإنجازات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، إن مساحة المتحف المصري الكبير تبلغ أكثر من 300 ألف متر مربع، ويتضمن عددًا من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

ويعد المتحف المصري الكبير، أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أنشئ ليكون صرحًا حضاريًا وثقافيًا وترفيهيًا عالميًا متكاملًا، وليكون الوجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

ويحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

ويضم المتحف بين جنباته، أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، والعديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

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