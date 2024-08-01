الشباب كلمة السر في حركة تنقلات الجيزة.. "سكوري" للعمرانية و"رشوان" للمنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصعيد للشباب وتجديد للدماء ارتكزت عليه حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة التي اعتمدها اللواء محمد الشرقاوي مساء الخميس.

"الشرقاوي" صعد الرائد أيمن سكوري معاون مباحث بولاق ليشغل منصب رئيس مباحث العمرانية، والرائد محمد أشرف تولى منصب رئيس مباحث الطالبية.

الرائد يوسف رشوان تولى منصب رئيس مباحث المنيرة الغربية قادمًا من قطاع أكتوبر ونقل المقدم محمد طبلية من البدرشين إلى قسم شرطة أوسيم.

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة "مباحث" شهدت تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، وتولي العميد عمرو حجازي منصب رئيس مباحث قطاع الغرب وتصعيد المثدم إسلام المهداوي ليشغل منصب مفتش مباحث أول وثان أكتوبر.

وتولى المقدم حسام العباسي منصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، وعاد الرائد أحمد فاروق إلى العجوزة لكن تلك المرة على رأس وحدة المباحث.

حركة التنقلات شملت تولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر والرائد أحمد عصام بدلا منه بقسم بولاق الدكرور والرائد مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث الهرم.