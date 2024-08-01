حركة تنقلات مباحث الجيزة.. العميد محمد مختار صمام الأمان في الجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تغييرات عدة شهدها قطاع الجنوب بمديرية أمن الجيزة على مستوى منصب المفتش لكن يبقى العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية للقطاع صمام الأمان و"مايسترو" يقود أوركسترا 6 وحدات مباحث.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة اختار المقدم محمد العشري مفتشًا لمباحث الصف وأطفيح، والعقيد عماد رشدي مفتشًا لأبوالنمرس والحوامدية والعميد هاني عكاشة مفتشًا لفرقة البدرشين والعياط مع تصعيد الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث الصف والرائد أحمد يحيى رئيسا لمباحث البدرشين والرائد محمد فهمي رئيسًا لمباحث الحوامدية.

حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة ارتكزت على تصعيد الشباب وتجديد للدماء. "الشرقاوي" صعد الرائد أيمن سكوري معاون مباحث بولاق ليشغل منصب رئيس مباحث العمرانية، والرائد محمد أشرف تولى منصب رئيس مباحث الطالبية.

الرائد يوسف رشوان تولى منصب رئيس مباحث المنيرة الغربية قادمًا من قطاع أكتوبر ونقل المقدم محمد طبلية من البدرشين إلى قسم شرطة أوسيم والرائد محمد راغب رئيسًا لمباحث ثان الشيخ زايد والرائد كريم سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر.

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة "مباحث" شهدت تصعيد العقيد محمد ربيع ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع الشمال، وتولي العميد عمرو حجازي منصب رئيس مباحث قطاع الغرب وتصعيد المثدم إسلام المهداوي ليشغل منصب مفتش مباحث أول وثان الشيخ زايد خلفًا للعقيد مروان مشروف الذي تولى مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر.

وتولى المقدم حسام العباسي منصب رئيس مباحث الدقي خلفًا للمقدم عمرو فاروق الذي تم نقله إلى قطاع الأمن العام رفقة المقدم مصطفى كمال، وعاد الرائد أحمد فاروق إلى العجوزة لكن تلك المرة على رأس وحدة المباحث.

حركة التنقلات شملت تولي المقدم محمد نجيب منصب رئيس مباحث حدائق أكتوبر والرائد أحمد عصام بدلا منه بقسم بولاق الدكرور والرائد مصطفى الدكر رئيسًا لمباحث الهرم.