نتائج مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

نقدم لكم نتائج مباريات اليوم الإثنين الموافق الأول من شهر يوليو، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وشهد اليوم الإثنين، إقامة لقائين في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، الأول جمع بين جامايكا وفنزويلا والثاني جمع بين المكسيك والاكوادور.

واستطاع منتخب فنزويلا أن يحقق الفوز أمام نظيره جامايكا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، لحساب المجموعة الثانية.

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ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 9 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما لم يحصد جامايكا أي نقاط حتى الآن ليحتل المركز الرابع.

فيما تعادل منتخب المكسيك مع نظيره الاكوادور سلبيًا دون أهداف لحساب المجموعة ذاتها، حيث ارتفع رصيد الأول إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث، فيما رفع الثاني رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثاني.