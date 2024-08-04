شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: قانون تشغيل المستشفيات يستهدف رفع كفاءتها ونشر الخدمات جغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الصحة والسكان، إن قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المتشآت الصحية أصبح قانونا يتم العمل به، وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، لكنه أكد إمكانية العمل بالقانون بدون لائحة لأنه اطار عام.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القانون يدعم الخدمة الطبية وليس فيه خصخصة أو بيع للمستشفيات، وأضاف أن المستشفيات ستقدم الخدمة للجمهور وفق ضوابط ، وشدد عبد الغفار على أن القانون ليس خصخصة ولا بيع ولكن يهدف إلى تعظيم الفائدة منها.

وأضاف أن القانون هدفة تحسين جودة الخدمات واستمرار تدفقها في كل وقت، وتابع : العالم يتجة إلي دعم القطاع الخاص لتوفير الخدمات ولكن بظوابط "نحتاج إلي شركاء لدعم توفير الخدمات" .

واستكمل: يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.