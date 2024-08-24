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وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية.

شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يطالبون بتكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية