شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس للعام الدراسي 2025/2024 وهى :-

-الإلتزام بـ الزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها .

-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها .

-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس .

-الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس .

-حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم .

-الإلتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والإنتماء والولاء للوطن .

-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض .

-منع استخدام العقاب البدنى والنفسي للطلاب نهائيا .

-متابعة إلتزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة .

-التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية .