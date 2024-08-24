شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 40% أعمال سنة للمادة بتقييمات أولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالعام الدراسى الجديد، 2024-2025 تمثل 40% من الدرجة الكلية للمادة، موضحة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة 10%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، كافة التفاصيل المتعلقة توزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2024،2025.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.