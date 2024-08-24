شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 29 ألف طن قمح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21658 طن تشمل : 1450 طن أسمنت معبأ و 2250 طن مولاس و 600 طن يوريا معبأ و 4525 طن رمل زجاجى و 4263 طن جبس معبأ و 8570 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55403 طن تشمل : 3000 طن ذرة و 8840 طن سكر و 29000 طن قمح و 5150 طن خردة و 5003 طن حديد و 3910 طن ابلاكاش و 150 طن مواسير و 350 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1312 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 622 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3061 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 83266 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132298 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3362 حركة.