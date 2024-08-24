تأجيل محاكمة 35 شخصا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" لـ 26 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل قضية اتهام 35 إرهابي بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولين ومصممين جرافيك واصحاب محلات ذهب، لجلسة 26 أكتوبر المقبل لسماع شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية.