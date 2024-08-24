بـ 2 مليون جنيه.. ضبط عُنصرين إجراميين بحوزتهما 24 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أفادت قيام (اثنين من العناصر الإجرامية - لأحدهما معلومات جنائية) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة القرين بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.