شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد العذراء بالقنطرة غرب والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بالقنطرة غرب.

وشارك في الصلاة الأب إغناطيوس حكيم، والأب بشاي إسحق، راعيا الكنيسة، بحضور الأب بطرس فوزي، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "فصائل العذراء مريم": المُبادَرة بفِعل أعمال المَحبَّة، والاختلاف بالفَضيلة عمَّا يفعله الآخرون.

وفى سياق متصل، ترأس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بجاهين.

وشارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الحكمة على مثال العذراء مريم".



