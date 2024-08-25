كما طالب جيش الاحتلال سكان مستوطنات شمال إسرائيل بالتوجة فورا إلى الملاجئ لقرب تلك المناطق من العمليات في جنوب لبنان واعلن جيش الاحتلال تنفيذ حتى الآن 40 هجوما ونحذر المواطنين اللبنانيين المتواجدين في جنوب لبنان.

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار بن جوريون في تل أبيب إثر توجيه إسرائيل ضربة لجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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