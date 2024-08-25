شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار بن جوريون في تل أبيب إثر توجيه إسرائيل ضربة لجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إلغاء الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار بن جوريون في تل أبيب إثر توجيه إسرائيل ضربة لجنوب لبنان.
كما طالب جيش الاحتلال سكان مستوطنات شمال إسرائيل بالتوجة فورا إلى الملاجئ لقرب تلك المناطق من العمليات في جنوب لبنان
واعلن جيش الاحتلال تنفيذ حتى الآن 40 هجوما ونحذر المواطنين اللبنانيين المتواجدين في جنوب لبنان.
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