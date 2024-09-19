شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني: الحكومة ملتزمة بإنهاء معاناة المواطنين وبذل جهودنا لإنهاء الصراع والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إننا نرحب ببيان الرئيس الأمريكي عن الوضع في السودان ونقدر دعم الولايات المتحدة للجهود الإنسانية داخل البلاد وفي الدول المجاورة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بإنهاء معاناة المواطنين ونحن عازمون على بذل جهودنا لإنهاء الصراع الحالي واستعادة الأمن والاستقرار، حسبما ذكرت قناة القاهرة لااخبارية فى خبر عاجل لها.