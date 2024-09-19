شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تدريس الجغرافيا لأولى ثانوى أزهر والفرنساوى مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع المعاهد الأزهرية، إلغاء تدريس مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثاني، كما تم اعتبار مادة اللغة الأجنبية الثانية " الفرنساوى" مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع ، كما تم إلغاء تدريس مادة علم النفس للصف الثانى لهذا العام فقط.

ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لبدء العام الدراسى الجديد 2024-2025، الأسبوع القادم.

ووجه القطاع عدد من التعليمات لشيوخ المعاهد الأزهرية، لضمان سير العملية التعليمية فى هدوء، ومنها التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المعهد، وخلوه من المصارف ومجارى السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المعهد، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المعاهد من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.