شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: من المبكر معرفة مدى تأثير انفجارات أجهزة لبنان على اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:53 م
أكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أنه من المبكر معرفة مدى تأثير انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان على اتفاق غزة.
وتابع: ما زلنا نعتقد أن هناك مسارا دبلوماسيا ممكنا لخفض التوترات على الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة منخرطة في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع فتح جبهة ثانية على حدود لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.
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