شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستهل العام الدراسى الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2023/2024، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الإجتماعى المركزى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس .

يتضمن مهرجان استقبال الطلاب الجدد العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

تنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الخميس 3 أكتوبر 2024، وذلك بحرم الجامعة الرئيسى وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الإحتفالات الكبرى .

ومن المقرر أن يشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة فى جامعة عين شمس، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، و باللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما سيتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضى يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق جهود الجامعة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.