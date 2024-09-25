الأمن يُطيح بتشكيل عصابي في الشرقية تخصص في تزوير المحررات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بمحافظة الشرقية، تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية أن التشكيل يضم شخصين، أحدهما له سوابق جنائية، حيث كانا يستهدفان المواطنين الراغبين في الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها في بطاقات الرقم القومي.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين، حيث اعترفا بنشاطهما الإجرامي. كما عُثر بحوزتهما على أربعة أختام مزورة بشعار الجمهورية، وأدوات وأجهزة تستخدم في التزوير، بالإضافة إلى شهادات ومستندات مزورة معدة للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.