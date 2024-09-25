رابط التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة.. رواتب تصل لـ25 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن تفاصيل فرص العمل المتاحة في مشروع محطة الضبعة النووية، والتي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخرًا.

6200 فرصة عمل في انتظار المتقدمين

وأعلنت "العمل"، عن توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية الكائنة في مرسى مطروح، حيث تشمل الوظائف عددًا من التخصصات المختلفة.

وبحسب "العمل"، تتميز فرص العمل في محطة الضبعة برواتب مميزة تتراوح بين 9000 إلى 25000 جنيه، بالإضافة إلى توفير وجبات يومية وسكن للمغتربين، مع العديد من المزايا الأخرى.

وبدأت وزارة العمل استقبال طلبات التقديم على هذه الفرص اعتبارًا من السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، ويستمر التقديم حتى اكتمال الأعداد المتاحة.

التخصصات المتاحة

تتضمن التخصصات المتاحة في المشروع ما يلي:

- 2300 حداد مسلح

- 900 عامل خرسانة

- 700 لحام

- 500 عامل تركيب أنظمة تهوية

- 1300 عامل تركيب هياكل خرسانية مسلحة

- 500 كهربائي

خطوات التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

خصصت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا للتقديم على هذه الفرص. يمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل:

2. الضغط على زر "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، من هنا.

3. تعبئة البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، الاسم الكامل، المحافظة، عنوان محل الإقامة، رقم الهاتف المحمول، رقم واتس آب، البريد الإلكتروني، المستوى التعليمي، والمهنة.

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. الضغط على زر "حفظ".

شروط ومميزات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

تشمل مميزات وشروط الالتحاق بالوظائف ما يلي:

- الرواتب تتراوح من 9000 إلى 25000 جنيه حسب المهنة والخبرة.

- العمل 8 ساعات يوميًا بالإضافة إلى ساعة إضافية وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

- توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل.

- وجبات يومية.

- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، ويشترط خبرة سنة.

- استمارة الفحص الطبي 111.