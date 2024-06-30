الامارات | بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك More......
الامارات | سقوط بَرَد وأمطار مختلفة الشدة على مناطق في الدولة
الامارات | شهدت مناطق في الدولة، أمس، هطول أمطار مختلفة الشدة راوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مع سقوط حبات البرد. وأكد More......
الامارات | 4 شروط للحصول على «شهادة تأهيل سائق التوصيل» في دبي
الامارات | كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات العاملة بقطاع توصيل الطلبات في الإمارة، More......
الامارات | خطّابات «أون لاين» يستدرجن الراغبين في الزواج.. بمواصفات غير واقعية
الامارات | رصدت «الإمارات اليوم» انتشار صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أنها لمكاتب زواج أو خطّابات، لتسهيل عملية توفيق More......
الامارات | أطباء يحذرون من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية
الامارات | حذّر أطباء مختصون من التعرض المباشر لأشعة الشمس على العيون خلال ذروة فصل الصيف، لافتين إلى أنها قد تؤدي إلى أضرار جسيمة More......