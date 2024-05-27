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عمل عدائي ضد السعودية.. النيابة الكويتية تتهم شخصًا بإذاعة أخبار كاذبة

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كونا - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أمرت النيابة العامة في دولة الكويت بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بعمل عدائي ضد السعودية، ونشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أكس".
وأفادت النيابة في بيان اليوم الأحد، بأنها لستجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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