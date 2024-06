شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة جديدة.. استشهاد العشرات في قصف للاحتلال على خيام النازحين برفح والان نبدء بالتفاصيل

غرب مدينة رفح

الدمام - شريف احمد - استشهد 21 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بقصفه خياماً للنازحين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب قطاع غزة، والتي يوجد فيها آلاف النازحين، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.أشارت الوزارة لخطورة الوضع الصحي في رفح، مع اقتراب عدد الشهداء في المدينة إلى 300 شهيد منذ بداية الشهر الجاري. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في تل السلطان غرب مدينة رفح، ليرتفع بذلك عدد شهداء المدينة اليوم إلى 39 شهيداً.في سياق متصل، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف لجميع الأحياء الشرقية والوسطى وذلك بالتزامن مع اجتياح دبابات الاحتلال الإسرائيلي لعمق مدينة رفح.