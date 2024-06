شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين استمرار استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح والان نبدء بالتفاصيل

وقف الانتهاكات والجرائم

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا خيام النازحين الفلسطينيين في رفح، واستمرارها بارتكاب جرائم الحرب البشعة بحق الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تحدي القانون الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها جرائم الحرب في غزة.ومجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وجميع القيم والمبادئ الإنسانية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما جدد مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ للقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.