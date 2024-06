شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان يتواصل.. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن رفح جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

انقطاع الاتصالات والإنترنت عن رفح

الدمام - شريف احمد - يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.جاء ذلك إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المدينة التي عُزلت بذلك عن العالم، في ظل قصف جوي وبري مكثف، مع اجتياح معظم محاور المدينة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | غزة | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتسبب العدوان بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، في استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا خلال الأيام الثلاثة الماضية.كما أعلنت جميع مستشفيات رفح عن خروجها عن الخدمة إثر القصف والاستهداف الإسرائيلي المباشر، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية.