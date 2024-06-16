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بينهم 250 طفلًا.. 9300 أسير فلسطيني يعانون في معتقلات الاحتلال

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن 9300 أسير فلسطيني يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيشون ظروفًا قاسية.
وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين 250 طفلاً و75 امرأة، يضاف إليهم أكثر من 700 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، وهم بحاجة ماسة للعلاج. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قطاع غزة

وأوضح "الأسير الفلسطيني" أن الاحتلال يواصل منع الأسرى من التواصل مع ذويهم حتى في الأعياد والمناسبات.
وسجل عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعًا جديدًا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 253 على التوالي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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