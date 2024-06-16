شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 250 طفلًا.. 9300 أسير فلسطيني يعانون في معتقلات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن 9300 أسير فلسطيني يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيشون ظروفًا قاسية.
وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين 250 طفلاً و75 امرأة، يضاف إليهم أكثر من 700 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، وهم بحاجة ماسة للعلاج. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسجل عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعًا جديدًا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 253 على التوالي.
وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين 250 طفلاً و75 امرأة، يضاف إليهم أكثر من 700 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، وهم بحاجة ماسة للعلاج. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
غارات وقصف للاحتلال استهدف منازل وبنايات سكنية .. استشهاد 28 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على #غزة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) June 15, 2024
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قطاع غزةوأوضح "الأسير الفلسطيني" أن الاحتلال يواصل منع الأسرى من التواصل مع ذويهم حتى في الأعياد والمناسبات.
وسجل عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعًا جديدًا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 253 على التوالي.