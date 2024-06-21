شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ينشر صورة نادرة تجمعه بالشيخ زايد: لا نزال نرى فيك الوطن والأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة عيد الأب الذى يوافق اليوم الجمعة، نشر الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات على حسابه الرسمى بمنصة "إكس"، صورة نادرة تجمعه بالراحل الشيخ زايد بن سلطان، وهو يعلمه السباحة والغطس.

وغرد قائلاً: "ولا نزال نرى فيك الوطن والأب والمعلم"، في إشارة إلى والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

من جهة ثانية، احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الجمعة، بعيد الأب حيث غير واجهته الرسمية المعتادة برسومات معبرة عن العلاقة الجيدة بين الآباء والأبناء، برسومات متحركة لأب يلعب مع طفله للتعبير عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأب وابنه.

يذكر أن فكرة تخصيص يوم للاحتفاء بالأب تعود إلى فتاة أمريكية تدعى "سونورا"، ووردت الفكرة إلى ذهنها عندما تصادف أن سمعت خطبة وعظة عيد الأم في عام 1909 بإحدى الكنائس، حيث تجسد لها كم الجهد والمعاناة التي تكبدها والدها في سبيل تربيتها هي وأخواتها لمدة زادت على 10 سنوات بعد وفاة الأم؛ لتبدأ من بعدها حملة المطالبة بالاحتفال بالأب وتكريمه.