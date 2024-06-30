شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يشارك فى احتفالات نقابة الصحفيين العراقيين بعيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، اليوم الأحد، فى الحفل المركزى الذى تقيمه نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى ال 155 للعيد الوطنى للصحافة العراقية.

وحاءت الاحتفالية تحت شعار:" الصحفيون العراقيون ألق الحرية والهام للبناء".

كما شارك فى الاحتفالية كلا من الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، وكبار الكتاب المصريين من بينهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفى محمد ابراهيم الدسوقى رئيس تحرير بوابة الأهرام والكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة وبوابة روزاليوسف والكاتب الصحفى على حسن والكاتب الصحفى خالد ميرى والكاتب الصحفى علاء ثابت ودعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين المصريين والوفود العربية.

يذكر أن نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل في الخامس عشر من حزيران من كل عام بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين إن الاحتفال بعيد الصحافة العراقية يعني استعراض المسيرة الحافلة للصحفيين العراقيين عبر تلك السنوات الطويلة والتي اتسمت بالعطاء والتميز والدفاع عن بلدهم العراق ومكتسباته ومستقبله من خلال التناول الإعلامي وكذلك في نقل الصورة المشرقة له أمام العالم .

وحيت نقابة الصحفيين العراقيين أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أنفسهم فداء لرسالة الكلمة الحرة .



مؤتمر نقابة الصحفيين العراقيين مؤتمر نقابة الصحفيين العراقيين