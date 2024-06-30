شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يوجه بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع سكنى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقى بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع سكني عمودي لنقابة الصحفيين، ضمن أرض مشروع جوهرة بغداد السكني، بمنطقة الزنبرانية في ناحية الرشيد جنوب العاصمة.

وأشاد السوداني، خلال كلمة له فى الاحتفال بالعيد الوطنى للصحافة العراقية، بدورها وحضورها الفاعل والأساس عبر مراحل تاريخية مهمة، من خلال أرشفة الحوادث والوقائع، فضلاً عن دورها في بث حالة الوعي الوطني لدى العراقيين في الأوقات العصيبة.

وبين رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير سبل العيش الكريم للصحفيين، مؤكداً أنه وجه قبل أسبوعين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع سكني عمودي لنقابة الصحفيين، ضمن أرض مشروع جوهرة بغداد السكني، في منطقة الزنبرانية في ناحية الرشيد جنوب العاصمة، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة.

ولفت الى أن الصحافة العراقية أسهمت في نشر الثقافة، واحتضنت صفحاتها سجالات ثقافية مهمة، أثرت في البنية الثقافية العربية، كما ان التأثير الأهمّ للصحافة، يتمثل بدورها في الأوضاع والأحداث السياسية التي شهدها تاريخ العراق، لافتا الى ان الصحافة أثبتت بأنها أقرب لهموم الناس وعامل حاسم ومؤثر في توعية الرأي العام أمام محاولات تدجينه أو السطو على حريته وتفكيره.

وتابع:"أصبحت صحافتنا مساهماً أساسياً في بناء العراق الحر التعددي الذي يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان"، مشيرا الى أن للصحافة دور في الدفاع عن العراق الجديد، وفضح الارهاب، وكذلك دورها خلال المعارك الكبرى التي خاضتها قواتنا الأمنية ضد الإرهاب.

وأضاف رئيس الوزراء العراقى أن الصحافة منذ 2003 حتى يومنا قدمت قوافل من الشهداء والجرحى الذين استرخصوا أرواحهم من أجل العراق، متابعا :"كما حرصت حكومتنا على توفير جميع إمكانيات النجاح للصحافة الوطنية المهنية، إيماناً منها بقيمة العمل الصحفي، ودورها الوطني، وعملت الحكومة ايضاً على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف، مضينا بإصرار لإكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، بعد أن صوّت عليه مجلس الوزراء، ونفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحفي".



