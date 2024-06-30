شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلى: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير المالية الإسرائيلي: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله.. وأي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.