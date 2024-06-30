شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر مهلة لتعديل أوضاع مخالفى الإقامة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى، اليوم الأحد، مهلة مخالفي الإقامة بالكويت لتعديل أوضاعهم، التي امتدت لأكثر من 3 أشهر بعد تمديدها حتى نهاية يونيو الجاري، وتبدأ وزارة الداخلية الكويتية غداً خطة أمنية واسعة، لمحاصرة مخالفي الإقامة الذين لم يستفيدوا من المهلة، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، على أن تنطلق غدا الاثنين، حيث تستهدف أبرز مناطق تجمع المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وقال مساعد مدير عام شؤون الإقامة العميد مزيد المطيري، إنه لن يفلت أي مخالف بعد انتهاء المهلة، فإن الحملة ستشمل المحافظات كافة، بتوجيهات وتعليمات واضحة بضرورة الحزم وعدم التهاون مع المخالفين الذين قدمت لهم وزارة الداخلية فرصة ذهبية، لتعديل أوضاعهم وصلت إلى نحو 4 شهور. وفق "الراى" الكويتية.

سيشارك في الحملات الأمنية عناصر أمنية ودوريات من كل من مباحث شؤون الإقامة والمباحث الجنائية والأمن العام والنجدة بالكويت، فيما سيكون دور القوات الخاصة الدعم والتعزيز في حال استدعى الأمر التدخل السريع للسيطرة على أوكار وتجمعات المخالفين، حيث ستستمر الحملات على مدار الساعة وتشمل مناطق عدة.

ومن جهة ثانية،هناك تنسيق بين وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية وسفارات بعض الدول، بحيث يتم إصدار وثيقة سفر للمخالف لتمكين الوزارة من إبعاده فوراً عن البلاد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع أخذ البصمة لمنعه من دخول البلاد نهائياً.