شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. فوز محمد ولد الشيخ الغزواني بفترة رئاسية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر اكتمال إعلان نتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية بموريتانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات.

وتشير النتائج النهائية المؤقتة التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات ليل الأحد/الاثنين، إلى حصول الغزواني على نسبة 12ر56% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.

وحل المرشح بيرام الداه في المركز الثاني بنسبة 10ر22% من الأصوات، وجاء مرشح حزب تواصل الاسلامي حمادي ولد سيد المختار، في المركز الثالث بنسبة 76ر12%.

وتتابع المرشحون الباقون بنسب متقاربة، فحصل العيد محمدن على المركز الرابع بنسبة 57ر3%، يليه با بوكار مامادو بنسبة 39ر2%، ثم المرشح أوتوما سوماري بنسبة 06ر2%.

بينما جاء المرشح محمد الأمين المرتجي في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%.