شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي وجود أجنبي في غزة أو الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مساء الأحد، رداً على تصريحات الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية إن: الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه.

وشدد على الرفض الفلسطيني التام للوجود الأجنبي على الأرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. التوسع الاستيطاني وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة، التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجدد التأكيد على أن "السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير". 37877 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 268 على التوالي، إلى 37877 شهيدًا، ونحو 86969 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 43 فلسطينيًا وإصابة 111 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوافر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.