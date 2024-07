شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال.. إقامة 20 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إقامة 20 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية العام الحالي، وتحويل 11 بؤرة استيطانية لمستوطنات، بعد الاستيلاء على 40 ألف دونم لتوسيع المستوطنات.وأفادت الهيئة الفلسطينية في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي صادق خلال تلك الفترة على أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية، ومواصلة تنفيذ مخططات التهجير للفلسطينيين من 26 قرية في الضفة الغربية، وقد تزامن ذلك مع تنفيذ 1300 اعتداء على الفلسطينيين من قوات الاحتلال والمستوطنين هذا العام. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت هيئة مقاومة الاستيطان، أن الاحتلال بات يستولي بشكل كامل على 43% من مساحة الضفة الغربية.وأشارت إلى أن تلك المعطيات الاستيطانية الخطيرة قضت تمامًا على حل الدولتين، من خلال تقطيع أوصال الضفة الغربية، ومحاصرة المدن والبلدات الفلسطينية بجدار الفصل العنصري والمستوطنات، الأمر الذي يتطلب حماية دولية عاجلة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الإنسان والأرض الفلسطينية.