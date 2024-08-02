شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: المجاعة انتشرت في شمال دارفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ظروف المجاعة انتشرت في أجزاء من شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم جنوب الفاشر، وهو ما خلصت إليه اليوم لجنة رصد المجاعات النابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأوضحت أن مستوى الجوع بلغ المرحلة الخامسة، وهي أسوأ أشكال الجوع الذي يؤدي إلى الوفاة، والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم. المجاعة في دارفور ودعت المنظمة إلى ضرورة مراقبة مناطق أخرى من السودان، المعرضة لخطر المجاعة إذا استمر الصراع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والسلع التجارية بالكميات الكافية.

