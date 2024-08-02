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منظمة الصحة العالمية: المجاعة انتشرت في شمال دارفور

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واس - جنيف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ظروف المجاعة انتشرت في أجزاء من شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم جنوب الفاشر، وهو ما خلصت إليه اليوم لجنة رصد المجاعات النابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأوضحت أن مستوى الجوع بلغ المرحلة الخامسة، وهي أسوأ أشكال الجوع الذي يؤدي إلى الوفاة، والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

المجاعة في دارفور

ودعت المنظمة إلى ضرورة مراقبة مناطق أخرى من السودان، المعرضة لخطر المجاعة إذا استمر الصراع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والسلع التجارية بالكميات الكافية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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