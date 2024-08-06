شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تعليق الرحلات.. حالة من الفوضى تجتاح مطار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مطار بيروت الدولي حالة من الفوضى يوم الاثنين، بعد أن علقت عدة شركات طيران دولية رحلاتها مؤقتًا إلى لبنان.

وقالت مصادر في المطار إن الطوابير كانت طويلة للغاية، إذ أدت التأخيرات إلى انتشار الذعر وسط الركاب في بعض الحالات.

كما شعر العديد من المسافرين بالإحباط بعد تفويت رحلاتهم المرتبطة برحلات أخرى.

تأجيل الرحلات

وقال أحد الركاب: "كان من المفترض أن أسافر فجرًا إلى ألمانيا عبر اسطنبول، لكن تأجلت الرحلة بشكل متواصل".

وإضافة إلى مجموعة لوفتهانزا الألمانية، علقت شركة الطيران الفرنسية إير فرانس والعديد من شركات الطيران العربية رحلاتها مؤقتًا من وإلى بيروت.