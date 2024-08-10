شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: إسرائيل قتلت 205 من عمال الإغاثة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ألفلسطينيين "أونروا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت 205 من العاملين بالإغاثة الإنسانية فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.



وذكرت الوكالة الأممية- فى بيان عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء ألفلسطينية (وفا)- أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة؛ تسببت فى سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسرى وتدمير البنية التحتية".



وأشارت إلى أن "9 من كل 10 أشخاص فى غزة نزحوا، وأن بعضهم هجر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".



وأوضحت أن "النظام الصحى فى غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات لأن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل".



وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها فى غزة.