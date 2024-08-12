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بينهم 6 من عائلة واحدة.. ارتفاع عدد شهداء قصف خان يونس إلى 24

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 24 شهيداً وإصابة عدد آخر بجروح.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، أن ستة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال استهدفهم في منطقة التحلية بالمدينة.

مدينة خان يونس

كما استشهد 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منازل متفرقة في بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة وحمد والمناطق الغربية من المدينة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يذكر أن تقديرات أممية وحقوقية بينت أن نحو 100 ألف فلسطيني نزحوا خلال الأيام الماضية من مدينة خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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