بينهم 6 من عائلة واحدة.. ارتفاع عدد شهداء قصف خان يونس إلى 24

مدينة خان يونس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة لليوم 311 على التوالي إلى 39.897 شهيدًا ونحو 92.152 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 24 شهيداً وإصابة عدد آخر بجروح.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، أن ستة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال استهدفهم في منطقة التحلية بالمدينة.كما استشهد 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف منازل متفرقة في بلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة وحمد والمناطق الغربية من المدينة. يذكر أن تقديرات أممية وحقوقية بينت أن نحو 100 ألف فلسطيني نزحوا خلال الأيام الماضية من مدينة خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.