شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص في سلطنة عمان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار في عمان

الدمام - شريف احمد - أفادت الشرطة العمانية بأن 4 متنزهين لقوا حتفهم في سلطنة عمان إثر فيضانات عارمة عقب هطول أمطار غزيرة في جبال الحجر، فيما يعالج شخص آخر من إصابات تهدد الحياة.كان الأشخاص الذين لقوا حتفهم ضمن مجموعة تنزه مؤلفة من 16 شخصا، خاضت رحلة في السلسلة الجبلية الواقعة على بعد حوالي ساعة ونصف الساعة بالسيارة شمال العاصمة مسقط.ويعد هطول الأمطار الغزيرة أقل حدوثا هناك منه في جنوبي عمان، حيث تهطل الأمطار الموسمية بصفة دورية خلال أشهر الصيف.وشهدت المنطقة أغزر أمطار منذ عقود في أبريل الماضي، ما أدى إلى وفاة 20 شخصا في سلطنة عمان.وتسبب الطقس أيضا في اضطراب شديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.