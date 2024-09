شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان الاحتلال مستمر.. استشهاد 29 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة والنصيرات

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية إلى 29 شهيداً و121 جريحاً، نصف الشهداء ارتقوا في العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.وأشارت مصادر محلية فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال دمرت معظم البنية التحتية في المدينة ومخيمها، وأجبرت العائلات الفلسطينية على النزوح من منازلهم، يضاف إلى ذلك استمرار حصار المداخل كافة، وشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في صفوف الفلسطينيين. للتفاصيل | صحيفة اليوم (@alyaum)واُستشهد فلسطينيان في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم، على مخيم النصيرات قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت شهيداً من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، إثر القصف الجوي والمدفعي المتواصل على الحي.كما اُستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على شمال مخيم النصيرات، الذي يتعرض لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، التي واصلت كذلك قصف المناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.