شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استشهاد القيادى نبيل قاووق فى غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الإثنين، مقتل القيادى فى صفوفه نبيل قاووق، فى ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم السبت.

وقال حزب الله فى بيان، إن قاووق من مواليد عام 1964، وشغل منصب المسؤول التنظيمى لمنطقة الجنوب فى الحزب من العام 1991 وحتى 2010.

وشغل قاووق أيضا منصب نائب مسؤول المجلس التنفيذى فى حزب الله حتى العام 2018.

وكان قاووق مسؤولا عن وحدة الأمن الوقائى فى الحزب حتى تاريخ اغتياله.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، تصفية قاووق، بضربة تمت عبر طائرات حربية تابعة للجيش.

وأكد حزب الله فى بيان أيضا، اليوم الإثنين، مقتل القيادى فى صفوفه على كركى، فى الضربة الإسرائيلية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

ووفق الجيش الإسرائيلى فإن الهجوم على المقر المركزى لحزب، يوم الجمعة، أدى إلى مقتل 20 شخصا آخر إلى جانب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.