شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 31 شخصا بينهم طفلان فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة إلى 4 شهداء بينهم طفلين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، مؤكدة أن 31 شخصا استشهدوا خلال الاستهدافات الإسرائيلية لقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر في بيان اليوم ،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96.251 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن تسعة شهداء ارتقوا، وأصيب 41 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.