طائرة عسكرية تنقل موظفين بالسفارة الألمانية من بيروت

ألمان معرضون للخطر

إجلاء دبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني تدعم مغادرة الموظفين الموفدين التابعين للسفارة الألمانية في بيروت، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وأعضاء المنظمات الوسيطة الألمانية.وتابعت الوزارة أن هناك نحو 110 ركاب على متن هذه الطائرة، وأنها أقلعت في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الاثنين، ولفتت إلى أنه ليس جميع الركاب الموجودين يحملون الجنسية الألمانية.وكانت وزارتا الخارجية الدفاع الألمانيتان ذكرتا في وقت سابق أن هناك مواطنين ألمان معرضون للخطر بشكل خاص بسبب ظروف طبية، جرى نقلهم أيضًا على متن الطائرة التابعة للقوات المسلحة".وفي ضوء التصعيد في الشرق الأوسط، أعلنت الحكومة الألمانية أن خلية الأزمة التابعة لها قررت معاودة رفع مستوى التأهب للأزمات في مقار التمثيل الدبلوماسى الخارجية في كل من بيروت ورام الله وفلسطين المحتلة، وذلك حسبما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم السبت.وبدأت برلين في عملية إجلاء دبلوماسي، ومن المفترض أن تبقى السفارات قادرة على العمل، لكن سيجري إجلاء الموظفين غير الضروريين.وأكدت الوزارتان أن "جميع الألمان في لبنان دُعوا إلى مغادرة البلاد منذ أكتوبر 2023"، وأنه سيتواصل دعم الألمان المتبقين في لبنان من قبل السفارة في المغادرة عبر الرحلات التجارية وطرق أخرى.وكانت الخارجية الألمانية قالت في وقت سابق من اليوم إنها تقدر أنه لا يزال هناك 1800 ألماني في لبنان، الذي يواجه تصعيدًا كبيرًا للصراع.وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن نحو 1800 ألماني سجلوا أنفسهم في قائمة الاستعداد في حالة الأزمات.