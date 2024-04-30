شكرا لقرائتكم خبر عن من لون بشرتك اعرف مرضك.. السكر والبهاق أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدوث تغيرات مفاجئة في لون البشرة قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لتصريح من الدكتور عثمان محمد استشاري الجلدية في كلية طب قنا.



وحول ذلك أكد استشاري الجلدية، ضرورة عدم تجنب ظهور أي أعراض أو تغير في لون البشرة، لأن هذا يعد علامة على الإصابة ببعض الأمراض التي يجب توخي الحذر منها، لافتا بعض الأمراض المسببة لتغيرات في لون البشرة، ومنها:



- البهاق

يعد من الأمراض المسببة في ظهور ون فاتح ببعض اماكن البشرة، وتكون مائلة للون الأبيض، والسبب حدوث خلل في الخلايا الميلانينية، ويعد من أمراض المناعة الذاتية.

- الإكزيما

تتسبب في تغير بلون الجلد فيصبح مائل للبني أو الرمادي، أو احمر، وتعد من الأمراض الجلدية التي تتطلب كوس للعلاج الفوري.

- سرطان الجلد

ظهور كدمات مفاجئة بالجلد أو شامات، تعد من أعراض الإصابة بسرطان الجلد، وهذا المرض يتوجب علاجه علي الفور، تنبا لحدوث أي مضاعفات.

- الصدفية

ظهور بقع حمراء أو بنية داكنة تعد من أعراض مرض الصدفية التي تؤثر بشكب ملحوظ علي صحة الجلد، وتعدمن أمراض الخلل المناعي التي يتوجب علاجها علي الفور.

- السكر

ظهور لون أسود أو بني علي البشرة بشكل مفاجي يعد من أبرز الأعراض المبكرة للإصابة بمرض السكر، وأيضا ظهور بقع حمراء ببعض أماكن الجسم.

- التهاب الكبد الوبائي سي

ظهور طفح جلدي ونتزواءات مائلة للون الأحمر تعد ممن أبرز الأعراض المبكرة لوجود مشكلة ما في الكبد، وجب خضوع المريض لبعض الفحوصات الطبية المهمة.