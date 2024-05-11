شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك رايح الامتحان.. مكونات إفطار صحي تزيد التذكر والتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موسم الامتحانات هناك الكثير من العوامل التي تسهل على الطلبة المذاكرة والاستيعاب، حيث لابد أثناء الدراسة من الاهتمام بروتين يومي سليم وصحي لكي يتمتع الطالب بالقدرة على التذكر وسهولة الحفظ وسهولة الاستذكار.

وأوضح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العينى، أهمية وجبة الإفطار أول ما يبدأ به الطلبة يومهم، خاصة في أيام الامتحانات، فالإفطار الجيد الصحى الغنى بالعناصر والبروتين والفيتامينات، مما يعزز من القدرات المخية وسلامة التذكر، والقدرة على الحفظ، والقدرة أيضا على استرجاع المعلومات لأنه يعزز عمل كل أنشطة الجسم والمخ وأجهزته.

تابع موضحا أن الإفطار باكرا بطعام صحى وبوجبة متكاملة يعزز من الطاقة بشكل عام، ويساعد على الشعور بالانتباه، يكون فيه الطالب متيقظا، لأنه يعزز من سريان الدورة الدموية في الجسم بشكل عام ويعزز من عمل أجهزة الجسم.

لابد وأن يحتوي الإفطار على نسبة متكاملة ومتعادلة من كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل البروتين، الخضار الصحي الغني بالمياه الورقى، مع مشروب صحي كاللبن، أو مشروب دافئ لذيذ مثل اليانسون أو النعناع على سبيل المثال، محاولة البعد عن الاطعمة عالية السكر أو الحلويات أو الحلوى، وكذلك البعد عن الاطعمة المقلية والمصنعة، فضلا عن أهمية الفاكهة مع وجبة الإفطار لتكون متكاملة.

وفقا لتقرير نشر في موقع بيرفنتيشن المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من وجبات الإفطار المقترحة للطلبة لزيادة قدرتهم على التذكر وتقليل حدة النسيان والتشتت ومنها:

ـ الفاكهة هامة جدا في بداية اليوم مع وجبة الإفطار ، الموز والتوت أهمها.

ـ بعض من الفول السوداني أو المكسرات.

ـ الاهتمام بطهي وجبة الإفطار بزيت الزيتون.

ـ البيض أحد أهم مصادر البروتين الصحي يمكن الإعتماد عليه فى وجبة الإفطار قبل الامتحانات.

ـ الخضار بأنواعه.