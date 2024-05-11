“الصحة” توضح الوقت المسموح للجلوس أمام الشاشات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت وزارة الصحة الوقت المسموح للجلوس أمام الشاشة التلفاز والأجهزة الإلكترونية بناء على توصية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وأضافت أنه يمنع على الأطفال الأقل من سنتين استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات، ويسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين لمن بعمر السنتين، بما لا يزيد على ساعة واحدة في اليوم، للأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات، مع وجود البالغين لمساعدتهم على فهم ما يرونه.

وبينت أنه يجب على الآباء وضع حد ووقت معين بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميا للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة، فيما لا ينصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميا لمن تجاوز 18 سنة.