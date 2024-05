شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 أطعمة معلبة لخفض الوزن.. الذرة والكمثرى والتونة والبنجر أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الأطعمة المعلبة خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم، فهي مليئة بالعناصر الجيدة وغالبًا ما تكون منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن أن تكون إضافة قيمة للغاية وسلسة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن، وذلك وفقا لموقع Eat this Not that.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأبحاث أن دمج الأطعمة المعلبة في نظامك الغذائي بشكل متكرر يرتبط باستهلاك أعلى للعناصر الغذائية.

أفضل 10 أطعمة معلبة لإنقاص الوزن 1. الطماطم المعلبة

تعتبر الطماطم المعلبة رائعة لفقدان الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية والدهون ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، فهي مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهي مفيدة لصحتك العامة، يمكنك استخدامها بعدة طرق، مثل صنع صلصة طماطم سريعة ولذيذة للمكرونة أو استخدامها كقاعدة للشوربة واليخنات.



البنجر المعلب

2. البنجر المعلب

نظرًا لأنه مطبوخ ومقشر بالفعل، يعد البنجر المعلب إضافات مريحة للغاية لنظام غذائي صحي، يمكنك إضافته إلى السلطات، أو مزجه في العصائر، أو استخدامه كطبق جانبي ملون، هذه الخضروات منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وتوفر جرعة ممتازة من الألياف لتعزز الشعور بالشبع.



الفاصوليا

3. الفاصوليا السوداء المعلبة

الفاصوليا السوداء المعلبة تعتبر فعالة في إنقاص الوزن لأنها منخفضة الدهون وغنية بالألياف ومليئة بالبروتين، حيث إن الفاصوليا تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة المزعجة، بالإضافة إلى ذلك، من السهل جدًا إضافتها إلى السلطات أو الشوربة للحصول على دفعة سريعة ومغذية.



الجزر

4. الجزر

الجزر منخفض جدًا في السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناوله حسب دون القلق بشأن محيط خصرك، والجزء الأفضل؟ الجزر المعلب مطبوخ بالفعل وجاهز للاستخدام، مما يجعله إضافة سريعة وسهلة لأي وجبة، حاول وضعه في الحساء أو حتى مزجه في خليط كعكة الجزر.

5. الكمثرى المعلبة

الكمثرى مليئة بالألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعدك على مقاومة الوجبات الخفيفة المغرية، بالإضافة إلى ذلك، فهي حلوة بشكل طبيعي، لذا فهي تشعرك بالشبع وعدم الرغبة في تناول الحلويات تحتفظ الكمثرى المعلبة بكل تلك الألياف والحلاوة الطبيعية.

6. التونة

التونة فعالة في خفض الوزن، فهو غنية بالبروتين، الذي يحميك من الجوع ويقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية، بالإضافة إلى ذلك، فهى منخفضة السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا خاليًا من الدهون، يمكن إضافتها بسرعة إلى السلطات أو السندويشات أو المكرونة، مما يوفر لك الوقت في المطبخ.

7. الذرة

الذرة مليئة بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، يعد اختيار الذرة المعلبة خطوة ذكية لأنها مريحة للغاية ويمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة، لذلك يمكنك دائمًا الحصول على بعضها في متناول اليد لتناول وجبة سريعة وصحية أو وجبة خفيفة، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون الذرة المعلبة أكثر مغذية من الذرة الطازجة، حيث يتم تعليبها بعد ساعات فقط من مغادرة المزرعة، مما يحافظ على تلك النضارة والتغذية. حاول إضافتها إلى السندويشات أو السلطات.

8. البازلاء

البازلاء مليئة بالألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناولها بدون قلق فةى اكتساب المزيد من السعرات الحرارية، يعد اختيار البازلاء المعلبة خيارًا رائعًا لأنها من السعل تناولها.

9. الخوخ

نظرًا لأن الخوخ مليء بالألياف، فإنه يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع، مما يجعل من السهل مقاومة تلك الوجبات الخفيفة غير الصحية، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية.

10. الحمص

الحمص غني بالألياف والبروتين، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، يعد اختيار الحمص المعلب خطوة ذكية لأنه تم طهية، لذا يمكنك ببساطة فتح العلبة وإضافتها إلى السلطات أو الشوربة أو البطاطس.