شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل هذه العلامات المبكرة.. 6 أعراض تكشف الإصابة بورم المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورم الدماغ، وهو نمو غير طبيعي للخلايا في الدماغ، وهو حالة طبية خطيرة تتطلب عناية فورية، يمكن أن تتطور هذه الأورام ببطء مع مرور الوقت، أو يمكن أن تنمو بسرعة، ما يؤثر على وظائف الدماغ المختلفة، يمكن أن يؤدى التعرف على العلامات والأعراض في وقت مبكر إلى إحداث فرق كبير في نتائج العلاج والتشخيص العام، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

ما هي درجات وأنواع أورام المخ؟

يتم تصنيف أورام الدماغ بناءً على معدل نموها واحتمالية تكرارها بعد العلاج:

أورام الدرجة الأولى والثانية (الحميدة): هذه الأورام منخفضة الدرجة وتنمو ببطء وتقل احتمالية عودتها بعد العلاج.

أورام الدرجة 3 و 4 (الخبيثة): هذه الأورام عالية الجودة وتنمو بشكل أسرع وأكثر عرضة للتكرار بعد العلاج.

أعراض ورم المخ

وفقا لبحث نشر في المجلة البريطانية للممارسة العامة، هناك 6 علامات يمكن أن تشير إلى وجود ورم في المخ:

الصداع المستمر

يمكن أن يكون الصداع المتكرر والشديد الذي لا يستجيب للعلاجات المعتادة علامة على وجود ورم في المخ، قد يتفاقم هذا الصداع بمرور الوقت وقد يصاحبه أعراض أخرى مثل الغثيان أو القيء أو تغيرات في الرؤية.

النوبات

يجب أن تؤخذ النوبات أو النوبات غير المبررة على محمل الجد، خاصة إذا حدثت فجأة لدى شخص لم يصاب بها من قبل، ويمكن أن تختلف النوبات في شدتها ومدتها، وقد تنطوى على فقدان الوعي السريع وغير الطوعي أو أحاسيس غير عادية.

الغثيان والقيء والنعاس

إذا كنت تشعر بالمرض بشكل مستمر وتعاني من القيء والنعاس دون أي سبب واضح، فقد يكون ذلك أحد أعراض ورم في المخ، وقد تحدث هذه الأعراض جنبًا إلى جنب مع أعراض عصبية أخرى مثل الصداع أو النوبات أو تغيرات في الحالة العقلية.

التغيرات العقلية أو السلوكية

لا ينبغي تجاهل التغيرات في الشخصية، أو مشاكل الذاكرة أو الارتباك، أو غيرها من التغيرات العقلية أو السلوكية، وقد تظهر هذه التغييرات على شكل نسيان، أو صعوبة في التركيز، أو تقلبات مزاجية، أو تغيرات في السلوك.

الضعف التدريجي أو الشلل

إذا كنت تعاني من ضعف (في مراحل مبكرة) أو شلل (في مراحل لاحقة) في أحد جانبي جسمك والذي يتفاقم بمرور الوقت، فقد يكون ذلك علامة على وجود ورم في المخ، قد يؤثر الضعف أو الشلل على طرف واحد، أو جانب واحد من الجسم، أو عضلات معينة، اعتمادًا على موقع الورم.

مشاكل في الرؤية أو الكلام

وينبغي تقييم أي تغييرات مفاجئة أو غير مفسرة في الرؤية أو الكلام، قد تشمل مشاكل الرؤية عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما. قد تنطوي مشاكل النطق على صعوبة في التحدث، أو ثقل في الكلام، أو صعوبة في فهم الكلام، وقد تشير هذه الأعراض إلى وجود ورم في المخ أو حالة عصبية أخرى ويجب تقييمها على الفور من قبل الطبيب.