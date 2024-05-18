شكرا لقرائتكم خبر عن بطنه بتوجعه.. أسباب لآلام المعدة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدتى بتوجعنى، شكوى مكررة، ألم مبهم يصفه الطفل الصغير دون أن تدرى الأم سببه وما العمل ؟! في كثير من الحالات يشكو الأطفال الصغار من آلام المعدة والبطن وأوجاعها، تختلف الشكوى وفقا لمكان الألم الذى يعانيه الطفل، وتختلف أيضا وفقا للمسبب، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع "هيلثى تشيلدرين" الطبي المعنى بصحة الطفل والأمراض التي تصيبه.

يوضح التقرير أن أغلب الأطفال إن لم يكونوا جميعا يعانون من آلام بالبطن مختلفة الأسباب والعلامات، بعضها يكون ناتجا عن التهابات في المسالك، وهى عدى تصيب الكثير من الأطفال بشكل متكرر، وتؤثر على سلامة البطن وقد تؤدى إلى المغص فيها، كذا التهابات الحلق المتكررة قد تسبب هذا العرض أيضا، بآلام وأوجاع بطنية كثيرة، وفقا للتقرير، فإن هذه المشكلة قد تسببها التهيجات المعوية الناتجة عن البكتيريا التي يبتلعها الطفل مرارا وتكرارا طوال إصابته بمشكلة في الحلق.

وأضاف في السياق ذاته أوضح الدكتور بهنسى سمير أخصائى الأطفال مستشفى الجلاء، أن الكثير من الأوجاع التي تينتج عنها أن يشعر الطفل بالألم في المعدة منها ، أن يعانى من حساسية تجاه بعض الألبان أو المأكولات المختلفة، مثل حساسية اللبن أو حساسية القمح، كذا مشكلات المرئ التي تصيب البعض منهم يتم تشخيصها من قبل مختص الأطفال الذى يقيم الحالة عن قرب، فضلا اضطرابات بعض الأمعاء عند الأطفال نتيجة تناول أطعمة غير صحية، أو تحتوى على ملونات ومواد حتافظة كثيرة، كذا بعض المشكلات التي تصيب بعض الأطفال مثل القلق، أو الغضب، أو غيرها من الأسباب قد تؤثر على سلامة أمعائهم.